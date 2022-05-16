النني يكشف مستقبله مع أرسنال

المصدر: البيان

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كشف الدولي المصري محمد النني المحترف بصفوف أرسنال الإنجليزي، موقفه من البقاء داخل صفوف الجانرز خلال الفترة المقبلة، وخطة فريقه للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وينتهي تعاقد محمد النني مع أرسنال بنهاية الموسم الجاري، ويحق له الانضمام إلى أي نادي جديد الصيف المقبل.

وقال محمد النني في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "قلت من قبل، إذا كان أرسنال يريدني، فهو فريقي وعائلتي، لكن هذا ليس قراري".

وأضاف: "يجب أن أنتظر قرار إدارة أرسنال حول مستقبلي، منذ اليوم الأول الذي أتيت فيه إلى هنا، شعرت وكأنني وسط عائلتي".

وعن تألقه في المباريات الأخيرة، قال النني: "أقوم بعملي، ولكن في نفس الوقت يجب أن أترك المدير الفني يقوم بعمله هو الآخر، أحترم قراراته فهو دائماً يفعل الشيء الصحيح من أجل الفريق، هذا ما أؤمن به".

وأردف: "كان الثنائي توماس بارتي وجرانيت شاكا يلعب ويؤدي بشكل رائع، لم يكن هناك أي حاجة للتغيير، علمت فقط أنني يجب أن أكون جاهزاً، وفي كرة القدم يمكن أن يتغير كل شيء في ثانية واحدة".

وعن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، قال: "تحدثنا مع بعضنا كلاعبين بعد خسارة توتنهام، وتعاهدنا على تحقيق الفوز في مباراة نيوكاسل، نركز بنسبة 100%، سيكون لقاء صعب للغاية، لكننا فريق قوي، وكذلك الخصم، وعلينا التحضير جيداً".

وأتم: "المباراة لم تغير أي شيء من خططنا، لدينا مباراتان إذا فزنا بهما سنتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، لذلك فالأمر بأيدينا وعلينا الاعتماد على أنفسنا فقط".

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