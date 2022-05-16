بعدما أبدى رغبة في الرحيل.. بايرن ميونخ يوجه صدمه لليفاندوفسكي

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مسؤولو نادي بايرن ميونخ عن تمسكهم باستمرار مهاجم الفريق المخضرم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي ينتهي تعاقده مع العملاق الألماني بنهاية الموسم المقبل.

يأتي قرار مسؤولي البايرن ليكون بمثابة الصدمة لليفاندوفسكي، الذي أكد رغبته في مغادرة الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وعدم انتظاره حتى نهاية عقده.

وبحسب موقع "ذا أتلتيك" الأمريكي، فإن أوليفر كان الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ أكد أنه تم تقديم عرضاً للاعب من أجل تجديد عقده مع البافاري ولكنه رفضه.

وتابع: "لدينا خطط بديلة بشأن ليفاندوفسكي، الأمر لا يسبب لنا أي صداع، من حقه رفض العرض، ولكن الحقيقة تكمن في استمرار عقده مع بايرن ميونخ حتى الموسم المقبل، لذا عليه استكماله".

وكانت بعض التقارير الصحفية أشارت من قبل، إلى موافقة بايرن ميونخ على بيع ليفاندوفسكي لبرشلونة مقابل 40 مليون يورو، قيمة حق شراء السنة المتبقية في عقد اللاعب البولندي، وهي الأنباء التي تتعارض مع تصريحات أوليفر كان الذي أكد تمسك البايرن باستمرار مهاجمه المخضرم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز