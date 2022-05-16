كواليس صفقة انتقال مبابي إلى ريال مدريد

المصدر: البيان

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أكد الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، أنه سيكشف عن وجهته المقبلة خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل انتهاء تعاقده مع العملاق الباريسي بنهاية الموسم الجاري.

وتواجد مبابي في العاصمة الإسبانية مدريد خلال الأيام الماضية، وظهر مع زميله المغربي أشرف حكيمي أثناء تواجدهما في إحدى المطاعم التي تقع بجوار ملعب سانتياغو برنابيو.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن مبابي أنهى كافة التفاصيل مع ريال مدريد خلال الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن المفاوضات بين اللاعب والنادي الملكي لم تكن معقدة، في ظل رغبة مبابي الكبيرة في اللعب للميرنغي.

وأكدت الصحيفة أن زيارة مبابي إلى مدريد الأخيرة حسمت الصفقة، حيث استطاع خوسيه أنخيل سانشيز المدير العام لريال مدريد، أن ينهي كل شيء مع اللاعب.

وشددت الصحيفة على أن أنخيل سانشيز ألغى كل مواعيده مع أي وكيل لاعب آخر من أجل التفرغ لمبابي، مشيرة إلى أن الأمر كان يستحق ذلك.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن اللاعب ووكلائه سيحصلون على منحة تقدر بـ 200 مليون يورو فور التوقيع، على أن تكون مدة عقد مبابي مع ريال مدريد لمدة 5 سنوات مع وضع شرط جزائي ضخم في عقده، وسيحصل على راتب سنوي أكبر من الراتب الذي عرضه عليه مسؤولي باريس سان جيرمان لتجديد عقده مع الأمراء.

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