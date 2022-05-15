رواتب حكام كرة القدم.. هل تخفف عنهم صافرات الاستهجان وغضب الجمهور؟

المصدر: تقرير – عماد الدين إبراهيم

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رواتب حكام كرة القدم في الدوريات الخمسة الكبرى، وفي دولة الإمارات وبعض الدول العربية، هل هي مجزية، وهل تخفف عنهم المجهودات الكبيرة التي يبذلونها والسخط والغضب الجماهيري في الملاعب؟ سؤال ملح، الإجابة عنه تكشف معاناة الحكام الدائمة بين سندان الرواتب وانتقادات الجمهور.

دوري أدنوك

في الدوري الإماراتي (دوري أدنوك للمحترفين) وحسب آخر تحديثات من اتحاد كرة القدم ولجنة الحكام فإن حكم الساحة المحلي يتقاضى في المباراة الواحدة في الدوري الإماراتي مبلغ 5000 درهم، في حين يتقاضى الحكمان المساعدان 4000 درهم لكل منهما، ويحصل الحكم الرابع على 2500 درهم، فيما يتقاضى حكما تقنية الفيديو «الفار» 2500 درهم لكل منهما.

الطاقم الأجنبي

أما طاقم التحكيم الأجنبي فيتقاضى 170 ألف درهم، تتوزع على ثلاثة حكام فقط، هم حكم الساحة والمساعدان، وتشمل أجورهم ومصروفات استقطابهم من تذاكر السفر والإقامة الفندقية وغيرها، ويضاف مبلغ حكام الفيديو والحكم الرابع.

أبطال أوروبا

فيما يتم تقسيم حكام دوري أبطال أوروبا إلى مستويات اعتماداً على خبرتهم، وبالتالي فإن كبار الحكام يتقاضون راتب يزيد على 6600 يورو لكل مباراة إذا كانوا في فئة النخبة.

ويحصل الحكام في الدرجة الأقل على 4500 يورو في كل مباراة، بينما يحصل حكام أدنى درجة على قرابة 850 يورو لكل مباراة.

المملكة المتحدة

أما في المملكة المتحدة وبحسب الإحصائيات الرسمية فيمكن للحكام في الدرجة الأولى في إنجلترا ربح ما يصل إلى 70 ألف جنيه إسترليني سنوياً، حيث يتقاضون رواتبهم السنوية الأساسية ما بين 38500 و42000 جنيه إسترليني بناءً على الخبرة، ثم يتم دفع 1150 جنيهاً إسترلينياً لكل مباراة علاوة على ذلك.

الحكام الهواة

يعمل الحكام الهواة في المملكة المتحدة على أساس كل مباراة على حدة وتعتمد رسوم المباراة على اتحادات كرة القدم المحلية، يتراوح الراتب عادةً بين 20 و40 جنيهاً إسترلينياً لكل مباراة.

شبه الاحترافي

الحكام على المستوى شبه الاحترافي، في الدوريات الدنيا لهرم كرة القدم الإنجليزي، يحصلون على رسوم المباراة وكذلك النفقات، ويتم دفع حوالي 80 جنيهاً إسترلينياً لكل مباراة، بالإضافة إلى بدل انتقال لتغطية المسافة التي عليهم السفر إليها من وإلى مكان المباراة.

الدوريات الأوروبية

أما أجور الحكام في الدوريات الأوروبية فتكون على النحو التالي:

إسبانيا

6246

ألمانيا

3783

إيطاليا

3600

فرنسا

2880

البرتغال

1200

الدوري المصري

ونجد الدوري المصري وبحسب الموقع الرسمي لاتحاد الكرة، فإن لجنة الحكام باتحاد الكرة، استقرت على زيادة بدلات حكام الدوري الممتاز في الموسم الجديد إلى 7 آلاف جنيه في المباراة الواحدة بدلاً من 5 آلاف جنيه، وجاءت كالتالي:

الدوري الممتاز

حكم ساحة 7 آلاف جنيه.

حكم مساعد 5 آلاف جنيه

حكم فيديو 5 آلاف جنيه.

حكم رابع 5 آلاف جنيه.

مساعد فيديو 3500 جنيه.

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