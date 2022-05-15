مولر يتمنى بقاء ليفاندوفسكي في بايرن ميونخ

المصدر: أ ف ب

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يستعد نادي بايرن ميونخ للاحتفال باللقب العاشر على التوالي في الدوري الألماني لكرة القدم ، بين جماهيره من شرفة قاعة المدينة في وقت لاحق اليوم الأحد، وسط تزايد الشكوك حول مصير الهداف البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي.

وأكد بايرن وليفاندوفسكي أمس السبت على هامش الجولة الأخيرة من البوندسليغا أن الهداف البولندي لن يجدد عقده إلى ما بعد عام 2023.

ولكن في الوقت الذي أكد فيه بايرن أن اللاعب ليس مطروحا للبيع هذا الصيف، شدد ليفاندوفسكي على أنه ينبغي أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار إذا تلقى عرضا مناسبا، وسط إدعاءات حول اهتمام برشلونة الإسباني بضم اللاعب.

وأعرب توماس مولر مهاجم بايرن عن أمله في بقاء ليفاندوفسكي /33 عاما/ لعام أخر.

وقال مولر لشبكة "سكاي تي في" اليوم الأحد "لنرى ما سيحدث، هو مرتبط بعقد حتى 2023، هذا يعني أن بايرن له كلمة الفصل، بالتأكيد نريد بقاءه ، لكننا بالتأكيد ندرك جميعا كيف تسير الأعمال".

وأكد مولر أن ليفاندوفسكي سيواصل العطاء لو بقى لموسم أخر.

وأشار مولر "ليفي محترف من طراز فريد، عندما تتواجد داخل الملعب كلاعب وخاصة كمهاجم فإنك ترغب في أداء دورك".

ويتواجد ليفاندوفسكي في بايرن منذ عام 2014 عندما انضم للفريق قادما من بوروسيا دورتموند، وفاز بكل الألقاب الممكنة مع النادي البافاري بما في ذلك ثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا في 2020.

وحصد ليفاندوفسكي عشرة ألقاب في البوندسليغا مع دورتموند وبايرن.

وحطم ليفاندوفسكي الرقم القياسي للأسطورة جيرد مولر بتسجيله 41 هدفا خلال الموسم الماضي من الدوري الألماني، وحصل على لقب هداف الدوري الألماني سبع مرات، من بينها المواسم الخمسة الأخيرة، ويعتبر هو ثاني أكبر الهدافين في تاريخ الدوري الألماني برصيد 312 هدفا، خلف جيرد مولر الذي سجل 375 هدفا.

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