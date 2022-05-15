موقف نبيل من محمد صلاح بعد تتويج ليفربول بكأس إنجلترا

المصدر: وكالات

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خطف النجم المصري، محمد صلاح، الأنظار بمبادرة جميلة حين اختار مرافقة زميله السابق في منتخب "الفراعنة"، مؤمن زكريا، وإشراكه في احتفالات نادي ليفربول بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وتوج ليفربول بلقب كأس الاتحاد للمرة الثامنة في تاريخه، بعد فوزه أمس السبت بركلات الترجيح 6-5 على تشيلسي بملعب "ويمبلي"، في العاصمة لندن.

وعقب المباراة، ظهر صلاح رفقة مؤمن زكريا داخل غرف الملابس، وحرص على أن يشارك لاعب الأهلي المصري السابق، نجوم ليفربول فرحتهم بلقب أقدم مسابقة في تاريخ كرة القدم.

وظهرت السعادة على وجه زكريا رغم تنقله على كرسي متحرك بسبب المرض الذي يعاني منه منذ سنوات.

ولقيت مبادرة صلاح إشادة واسعة عبر مواقع التواصل.

وكان مؤمن زكريا، يستأنف علاجه في لندن، حيث وجه له صلاح الدعوة لحضور المباراة في ملعب "ويمبلي" بالعاصمة البريطانية.

ويعاني مؤمن زكريا (34 عاما) من مرض التصلب الجانبي الضموري (ALS)، المعروف باسم مرض العصب الحركي، والذي يصيب الدماغ والنخاع الشوكي، مسببا فقدان التحكم في العضلات، ما أبعده عن ممارسة كرة القدم.

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