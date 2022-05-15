الكشف عن موقف صلاح وفان دايك من المشاركة أمام ريال مدريد

المصدر: د ب ا

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أكد النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول أنه سيلحق بالمواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم تعرضه للإصابة خلال التتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي أمس السبت على حساب تشيلسي.

وغادر صلاح ملعب ويمبلي بعد مضي 30 دقيقة من المواجهة أمام تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد تعرضه لإصابة.

ولدى سؤاله عقب اللقاء عما إذا كان سيلحق بالمواجهة أمام ريال مدريد، أجاب صلاح مبتسما "بالتأكيد".

ولم يكن صلاح اللاعب الوحيد في ليفربول الذي تعرض للإصابة خلال مباراة تشيلسي، حيث عانى أندرو روبرتسون أيضا من شد عضلي، كما عانى فيرجيل فان دايك من مشكلة في الركبة ليغادر الملعب ويشارك جويل ماتيب بدلا منه.

وقال فان دايك لمحطة "اي تي في" أنه يأمل أن تكون إصابة بسيطة.

وأوضح المدافع الهولندي "أتمنى أن أكون بخير سوف أخضع لفحص طبي، شعرت بالإصابة في الشوط الأول عندما ركضت، شعرت بوخز خلف ركبتي".

وأشار فان دايك "في النهاية لا يمكن أن أجازف من أجل الفريق، جويل جدير بالثقة أتمنى أن تكون الأمور على مايرام".

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