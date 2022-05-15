الكشف عن مدى خطورة إصابة محمد صلاح في نهائي كأس إنجلترا

المصدر: البيان

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أفادت تقارير صحفية بأن طبيعة الإصابة، التي تعرض لها المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، في نهائي كأس إنجلترا، أمام تشلسي مساء أمس السبت، هي على الأغلب عبارة عن التهاب في الفخذ فقط.

وخرج محمد صلاح من أرض الملعب عند الدقيقة 32 من زمن الشوط الأول للمباراة، بعد سقوطه على الأرض من دون تدخل أي لاعب، ليحل زميله المهاجم البرتغالي ديوغو جوتا، بدلا منه.

ووفقا لصحيفة "إكسبرس" الإنجليزية، فقد قدم ليفربول تحديثا سريعا لإصابة صلاح، حيث ذكرت تقارير أن المصري يعاني من التهاب في الفخذ فقط.

وقالت كاري براون، مراسلة قناة "بي إن سبورتس"، من أرض ملعب "ويمبلي" بالعاصمة لندن: "كانت هناك مشاهد لم يرغب أي مشجع لليفربول في مشاهدتها، وبالتأكيد يورغن كلوب أيضاً مع خروج محمد صلاح من الملعب".

وأضافت: "التأكيد من ليفربول جاء بأن اللاعب يعاني من التهاب في الفخذ. كان يسير دون عوائق إلى حد ما، لذا يبدو تبديلا من أجل الحفاظ على وضع اللاعب. لا تستبعد فرصة تواجده في نهائي دوري أبطال أوروبا حتى الآن"، والمرتقب مع ريال مدريد الإسباني، في 28 مايو الحالي بالعاصمة الفرنسية باريس.

وختمت حديثها بالقول: "هذه إصابة لا يمكن أن تكون مخاطرها كبيرة، وحقيقة أن الفريق الطبي كانت أمامه فترة قصيرة لتحديد الوضع، لذا فإن القرار كان احتياطيا على الأغلب".

وصعد محمد صلاح إلى منصة التتويج مع زملائه لتسلم الميداليات وكأس البطولة، بعد الفوز على تشيلسي بركلات الترجيح (6-5) عقب تعادل الفريقين من دون أهداف في الوقتين الأصلي والإضافي.

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