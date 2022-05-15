أنشيلوتي يعلق على تصريح صلاح بأنه الأفضل بالعالم.. فماذا قال؟

المصدر: البيان

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علق المدير الفني لريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، أمس السبت، على تصريح نجم ليفربول ومصر، محمد صلاح بأنه الأفضل بالعالم في مركزه حاليا.

جاء ذلك في تصريحات المدرب المخضرم بالمؤتمر صحفي، الذي عقد أمس للحديث عن استعدادات الملكي لمباراة "قادش" المقبلة في الدوري الإسباني التي ستقام مساء اليوم الأحد، وفق "سبوتنيك".

وردا على سؤال حول تصريح محمد صلاح بأنه أفضل لاعب في العالم بمركزه، قال مدرب ريال مدريد: "صلاح على حق... ليس من السهل العثور على جناح أيمن أو أيسر مثله في سوق الانتقالات في العالم كله".

وكان صلاح قد صرح في وقت سباق، بأنه الأفضل في مركزه في العالم وليس في فريقه فقط.

يذكر أن ريال مدريد سيواجه ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم السبت الموافق 28 مايو الجاري في العاصمة الفرنسية باريس.

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