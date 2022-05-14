إصابة محمد صلاح في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

المصدر: البيان

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تعرض الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي لإصابة قوية خلال مواجهة تشيلسي، تسببت في مغادرته ملعب اللقاء.

ويلعب ليفربول حالياً مع تشيلسي بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، على ملعب ويمبلي.

وغادر صلاح الملعب بعد إصابته وحل ديوجو جوتا بديلاً عنه.

وحرص الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول على مواساة صلاح بعد أن ظهر عليه الحزن الشديد، نتيجة عدم استكماله المباراة بسبب الإصابة.

ومن المقرر أن يخضع صلاح لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة، تحدد حجم إصابته وفترة غيابه.

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