كريستيانو رونالدو يعلق على حصد جائزة لاعب الشهر في «البريميرليغ»

المصدر: البيان

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علق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد، على حصد جائزة لاعب شهر إبريل بالدوري الإنجليزي، وهو ما أعلنت عنه رابطة «البريميرليغ».

وكتب كريستيانو رونالدو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "جائزة أفضل لاعب في الشهر للمرة الثانية بالدوري الإنجليزي الممتاز، والسادسة في مسيرتي، أنا سعيد بالفوز اليوم كما كنت في أيامي الأولى، ولم يتلاش التعطش للنصر والإنجازات، شكراً لكل من جعل هذا ممكناً".

وسجل كريستيانو رونالدو خلال شهر أبريل الماضي "هاتريك" في شباك نورويتش سيتي، ثم واصل التسجيل أمام أرسنال وتشيلسي.

وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي يحصد فيها كريستيانو رونالدو هذه الجائزة خلال الموسم الحالي، بعدما حصل عليها خلال شهر سبتمبر الماضي.

وأصبح كريستيانو رونالدو أكثر لاعب في مانشستر يونايتد، يفوز بجائزة أفضل لاعب في الشهر بالدوري الإنجليزي بواقع 6 مرات، متفوقاً على واين روني الذي نال الجائزة 5 مرات.

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