توتنهام يفرمل أرسنال ويؤجج الصراع على بطاقتي دوري الأبطال الأخيرتين

المصدر: أ ف ب

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أشعل توتنهام الصراع على البطاقتين الأخيرتين المؤهلتين إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بإلحاقه خسارة قاسية بغريمه التاريخي جاره وضيفه أرسنال 3-صفر، في الدربي المؤجل من المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي في كرة القدم.

وتمكّن رجال المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي بإلحاق الخسارة الأولى بأرسنال بعد أربعة انتصارات متتالية، بأهداف الثنائي المعهود هاري كاين (22 من ركلة جزاء و37)، والكوري الجنوبي سون هيونغ-مين (47)، في مباراة محتدمة سادها التوتّر وشهدت طرداً لمدافع "المدفعجية" روب هولدينغ في الدقيقة 33.

وعزز توتنهام موقعه في المركز الخامس برصيد 65 نقطة بفارق نقطة واحدة عن أرسنال الرابع وخمس نقاط خلف الفريق اللندني الآخر تشلسي قبل مرحلتين من نهاية الموسم.

وبات أرسنال مهددا بمواصلة الغياب عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا منذ موسم 2016-2017.

وفي المرحلتين المتبقيتين يلعب تشلسي مع ضيفه ليستر سيتي ومضيفه واتفورد، فيما يحل ارسنال ضيفا على نيوكاسل يونايتد ويستقبل ايفرتون، ويلتقي توتنهام مع ضيفه بيرنلي ويحل ضيفا على نوريتش سيتي.

وفيما ضمن سيتي وليفربول بطاقتين لدوري الأبطال، يتنافس تشلسي الثالث مع 70 نقطة ويحتاج إلى نقطة لضمان تأهله، وأرسنال وتوتنهام على البطاقتين المتبقيتين، فيما يتأهل خامس وسادس الترتيب إلى الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" والسابع إلى الدور التمهيدي من المسابقة القارية الثالثة كونفرنس ليغ.

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