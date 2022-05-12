ديبالا يحدد وجهته المقبلة بعد خروجه من يوفنتوس

المصدر: البيان

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أكدت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" أن النجم الأرجنتيني باولو ديبالا حدد وجهته المقبلة، بعد إعلان خروجه من يوفنتوس الإيطالي بشكل رسمي.

وقالت الصحيفة إن النجم الأرجنتني قرر الانتقال إلى إنتر ميلانو الموسم المقبل، بعد 7 مواسم قضاها مع "السيدة العجوز".

وأكد رئيس نادي إنتر ميلانو، جيسيبي ماروتا، التوقعات، وأعلن أن فريقه لا يمانع التعاقد مع ديبالا، "ذو الإمكانيات المميزة".

من ناحيته، كشف نائب رئيس نادي يوفنتوس الإيطالي، التشيكي بافل ندفيد، بأن العامل المادي لعب دورا في عدم تجديد عقد المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا الذي ينتهي في 30 يونيو المقبل.

وقال ندفيد لدى سؤاله لماذا توقفت المفاوضات لتجديد عقد ديبالا لشبكة "ميدياست": "من الصعب الإجابة على هذا السؤال بالتحديد. قمنا بتقييم اللاعب من جميع النواحي، ما يقدم لنا داخل الملعب وخارجه. بطبيعة الحال كانت طلباته (ديبالا) مرتفعة جدا، وهذا أمر محق لأنه لاعب رائع، لكننا لم نشعر بأننا مستعدون للقيام بذلك وبالتالي من المنطقي أن يذهب كل واحد منا في طريقه".

وانضم ديبالا (28 عاما) إلى يوفنتوس في العام 2015 وأحرز معه لقب الدوري 5 مرات وجائزة أفضل لاعب في موسم 2020، وعُيّن نائباً لقائد الفريق مع بداية الموسم الحالي، لكن غياباته العدة بسبب الإصابة أثرت على أدائه في تشكيلة "السيدة العجوز".

ويعتبر اختيار ديبالا للإنتر "ضربة قوية" للأندية الإنجليزية التي أبدت اهتماما بالتعاقد مع النجم الأرجنتيني مجانا الصيف المقبل.

وقالت صحيفة "الصن" البريطانية وفقا لسكاي نيوز عربية إن مدرب مانشستر يونايتد الجديد، الهولندي إيرك تين هاغ، من أشد المعجبين بديبالا، وكان من ضمن خططه لتعاقدات الفريق الموسم المقبل.

كما أن توتنهام هوتسبر، حاول مرارا التعاقد مع ديبالا وفشل، وأكدت الصحيفة أن النادي لا زال مهتما باللاعب الآن.

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