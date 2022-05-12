أرقام خيالية.. دي بروين يقدم موسما استثنائيا مع مانشستر سيتي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تألق البلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي بشكل كبير مع فريقه بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، وهو ما ظهر بوضوح على المعدل التهديفي للاعب.

وسجل دي بروين في المباراة الأخيرة للسيتي بالدوري الإنجليزي أمام ولفرهامبتون 4 أهداف "سوبر هاتريك"، من إجمالي 5 أهداف فاز بها السيتيسينز.

أرقام دي بروين مع مانشستر سيتي هذا الموسم

خاض دي بروين مع مانشستر سيتي في الدوري هذا الموسم 28 مباراة، سجل خلالها 15 هدفاً، وصنع 7 أهداف.

بمختلف المسابقات خاض دي بروي مع مانشستر سيتي 43 مباراة، سجل خلالها 19 هدفاً وصنع 13 هدفاً، كأكثر لاعبي السيتيسينز مساهمة في أهداف فريقه هذا الموسم.

خلال آخر 3 مباريات خاضها دي بروين مع مانشستر سيتي ساهم في 7 أهداف، حيث سجل 4 أهداف وصنع 3 أهداف.

ورغم خروج مانشستر سيتي من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، إلا أن دي بروين كان مؤثراً، بعدما ساهم في 5 أهداف، حيث سجل هدفين وصنع 3 أهداف في 10 مباريات.

ويحتاج مانشستر سيتي إلى 4 نقاط فقط، ليتوج رسمياً بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم في ظل تواجده، بصدارة جدول الترتيب حالياً برصيد 89 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن ليفربول صاحب الوصافة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز