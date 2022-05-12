محمد صلاح خارجها.. قائمة أعلى 10 رياضيين أجراً في العالم

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شبكة "Sportico" المتخصصة في البيانات والمعلومات والاستراتيجيات في مجال الرياضة، عن قائمة أعلى الرياضيين حصولاً على أجر في العالم خلال عام 2022.

وجاء الدولي المصري محمد صلاح في مركز متأخر وهو المركز 57 بالقائمة، حيث يتقاضى صلاح راتباً سنوياً يصل إلى 20.2 مليون دولار، مع 14 مليون دولار أخرى أرباح بإجمالي 34.2 مليون دولار.

وتصدر القائمة لاعب كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس، بإجمالي أرباح قدرها 126.9 مليون دولار سنوياً، بينما جاء في المركز الثاني لاعب باريس سان جيرمان ليونيل ميسي بإجمالي 122 مليون دولار، وثالثاً البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد، بإجمالي أرباح سنوية قدرها 115 مليون دولار.



وجاءت قائمة أعلى 10 رياضيين أجراً في العالم خلال عام 2022، على النحو التالي:

ليبرون جيمس (كرة سلة) 126.9 مليون دولار

ليونيل ميسي (كرة قدم) 122 مليون دولار

كريستيانو رونالدو (كرة قدم) 115 مليون دولار

نيمار (كرة قدم) 103 مليون دولار

كانيلو ألفاريز (ملاكمة) 89 مليون دولار

ستيفن كوري (كرة سلة) 86.2 مليون دولار

كيفن دورانت (كرة سلة) 85.9 مليون دولار

روجر فيديرر (تنس) 85.7 مليون دولار

جيمس هاردين (كرة سلة) 76 مليون دولار

تايجر وودز (جولف) 73.5 مليون دولار

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز