تشيلسي يتصدر قائمة الأندية الأعلى دخلا في دوري أبطال أوروبا

المصدر: أ ف ب

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حصل تشيلسي بعد فوزه بلقب دوري الأبطال في الموسم الماضي، على 120 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، متصدرا قائمة الجوائز المالية للأندية الأوروبية التي نشرت أمس الأربعاء.

وحل في المرتبة الثانية، فريق مانشستر سيتي، وصيف دوري الأبطال الموسم الماضي، الذي حصل على نحو 119 مليون يورو من إجمالي 1.9 مليار يورو تقاسمها 32 ناديا في دوري أبطال أوروبا.

وحصل كل من ريال مدريد وباريس سان جيرمان على ما يقرب من 110 ملايين يورو.

وتجاوز ما حصل عليه تشيلسي ما حصل عليه برشلونة ويوفنتوس، اللذين خسرا في دور الـ16، بـ35 مليون يورو على الأقل.

وتظهر قائمة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم حصول برشلونة على 85 مليون يورو، وحصول يوفنتوس على 83 مليون يورو.

وكان أدنى المبالغ التي حصل عليها نادي شارك في دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، هو 18.45 مليون يورو، والذي حصل عليه نادي فيرينكفاروس، بطل الدوري المجري.

وبدت الفجوة في المكافآت المالية بين دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي واضحة للغاية، حيث بلغت قيمة جوائز الفرق التي شاركت في الدوري الأوروبي للأندية في الموسم الماضي، 541 مليون يورو، أي ما يعادل حوالي 28 بالمائة من مجموع جوائز دوري أبطال أوروبا.

وحصل فياريال الفائز بالدوري الأوروبي على 33.1 مليون يورو، فيما حصل نادي أرسنال، الذي خرج من الدور نصف النهائي على نحو 30 مليون يورو.

وحصل مانشستر يونايتد، الذي خسر نهائي الدوري الأوروبي، والذي احتل المركز الثالث في مجموعته بدوري أبطال أوروبا (قبل انتقاله للمشاركة في الدوري الأوروبي)، على 79.6 مليون يورو من كلتا البطولتين.

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