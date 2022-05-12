ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد رباعية دي بروين

المصدر: البيان

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واصل الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، تصدره لجدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عن الموسم الحالي 2022/2021.

وسجل صلاح 22 هدفاً يحتل بها صدارة هدافي "البريميرليغ"، ويأتي في الوصافة الكوري الجنوبي سون هيونغ مين لاعب توتنهام برصيد 20 هدفاً، والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد ثالثاً برصيد 18 هدفاً.

وأصبح البلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي في المركز الرابع لجدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، بعدما سجل أربع أهداف خلال مواجهة فريقه أمس الأربعاء، مع وولفرهامبتون، التي انتهت بخمسة أهداف مقابل هدف واحد لصالح السيتيسينز، في المباراة المؤجلة من الجولة 33 للمسابقة الإنجليزية.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

محمد صلاح لاعب ليفربول 22 هدفاً

سون هيونغ مين لاعب توتنهام 20 هدفاً

كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد 18 هدفاً

كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي 15 هدفاً

ساديو ماني لاعب ليفربول 15 هدفاً

ديوغو جوتا لاعب ليفربول 15 هدفاً

هاري كين لاعب توتنهام 13 هدفاً

ويلفريد زاها لاعب كريستال بالاس 13 هدفاً

رحيم ستيرلينغ لاعب مانشستر سيتي 13 هدفاً

جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي 12 هدفاً

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