بعد فوز مانشستر سيتي بالصفقة.. سر تراجع تشيلسي وريال مدريد عن ضم هالاند

المصدر: البيان

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أعلن نادي مانشستر سيتي خلال الأيام القليلة الماضية اتفاقه مع بروسيا دورتموند، حول انتقال النرويجي إرلينغ هالاند إلى صفوف النادي الإنجليزي بداية من الموسم المقبل، على أن تتم الصفقة بشكل رسمي بعد الاتفاق مع اللاعب على بنود التعاقد.

ونافس مانشستر سيتي العديد من الأندية سواء محلية أو خارجية، جاء على رأسها ريال مدريد وتشيلسي.

وكشفت شبكة "ESPN" العالمية، سبب تراجع تشيلسي عن التعاقد مع هالاند، حيث أكدت أن البلوز كان لديهم شكوك حول قدرة اللاعب النرويجي على التأقلم بالدوري الإنجليزي.

وأكدت الشبكة أن كشافي تشيلسي لديهم قناعة بأن سجل هالاند التهديفي القوي، سببه يعود إلى سهولة اللعب أمام مدافعي الدوري الألماني، بعكس الدوري الإنجليزي.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، أن تراجع نادي ريال مدريد عن إتمام صفقة هالاند يعود إلى المقابل المادي للصفقة، وعمولة الوسطاء.

وانضم هالاند إلى صفوف بوروسيا دورتموند يناير 2020 قادماً من نادي ريد بل سالزبورغ النمساوي، ونجح مع العملاق الألماني في تسجيل 85 هدفاً خلال 88 مباراة.

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