دبي تستقبل النسخة الأصلية لكأس العالم 2022

المصدر: البيان

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أستقبلت دبي النسخة الأصلية لكأس العالم، اليوم الخميس، في أول محطة لها بالترويج لمونديال 2022 وسط حضور نخبة من الرياضيين ومسؤولي اتحاد الكرة ونجوم الكرة السابقين والحاليين والإعلاميين وعدد كبير من عشاق اللعبة.

وكشف اللاعبان ايكر كاسياس وكاكا عن كأس العالم في كوكا كولا ارينا في دبي.

وتشمل الجولة الترويجية 54 دولة من بينها الدول المتأهلة إلى مونديال 2022، قبل أن تحط الرحال في الدوحة حيث يقام حفل افتتاح كأس العالم في استاد البيت 21 نوفمبر المقبل، وقد شارك آلاف مشجعي كرة القدم في فعاليات الجولة الترويجية للكأس، والتي أقيمت في الدوحة خلال الأيام الماضية، وسط أجواء زاخرة بالحماسة والتشويق.

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