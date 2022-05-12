في أول محطة لها بالترويج للمونديال
دبي تستقبل النسخة الأصلية لكأس العالم 2022
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أستقبلت دبي النسخة الأصلية لكأس العالم، اليوم الخميس، في أول محطة لها بالترويج لمونديال 2022 وسط حضور نخبة من الرياضيين ومسؤولي اتحاد الكرة ونجوم الكرة السابقين والحاليين والإعلاميين وعدد كبير من عشاق اللعبة.
#دبي تستقبل النسخة الأصلية لـ #كأس_العالم في أول محطة لها بالترويج لـ #مونديال_2022 https://t.co/kwp9w50Z0c#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/tcInSkszv5— البيان الرياضي (@AlBayanSports) May 12, 2022
وكشف اللاعبان ايكر كاسياس وكاكا عن كأس العالم في كوكا كولا ارينا في دبي.
وتشمل الجولة الترويجية 54 دولة من بينها الدول المتأهلة إلى مونديال 2022، قبل أن تحط الرحال في الدوحة حيث يقام حفل افتتاح كأس العالم في استاد البيت 21 نوفمبر المقبل، وقد شارك آلاف مشجعي كرة القدم في فعاليات الجولة الترويجية للكأس، والتي أقيمت في الدوحة خلال الأيام الماضية، وسط أجواء زاخرة بالحماسة والتشويق.