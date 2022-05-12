سلتيك بطلاً للدوري الإسكتلندي للمرة الـ 52

المصدر: أ ف ب

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ضمن سلتيك الفوز بلقب الدوري الإسكتلندي لكرة القدم للمرة 52 في تاريخه الأربعاء بعد تعادله مع مضيفه دندي يونايتد 1-1.

واحتاج لاعبو المدرب اليوناني-الاسترالي أنجي بوستيكوغلو إلى نقطة واحدة فقط للفوز بلقب الدوري العاشر في 11 عامًا، كما ضمنوا المشاركة في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ودخل سلتيك اللقاء متقدماً بفارق ست نقاط عن غريمه اللدود رينجرز، ليعود الاخير ويقلص الفارق إلى اربع نقاط عقب فوزه على روس كاونتي 4-1، من دون أن يتمكن من اللحاق بمنافسه إذ لم يعد يتبقى سوى مرحلة على النهاية (90 مقابل 86).

وتعاقد سلتيك مع بوستيكوغلو قادماً من يوكوهاما مارينوس الياباني بعدما رفض إدي هاو، مدرب نيوكاسل الحالي، الاشراف على بطل اسكتلندا قبل عام، لينجح في خلق من سلتيك قوة ضاربة في الدوري بعدما كان أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني متأخراً بفارق 25 نقطة عن البطل رينجرز.

وبعد خسارته في ثلاث من مبارياته الست الأولى، حقق سلتيك سلسلة من 31 مباراة من دون هزيمة في الدوري، غير أنه أهدر أمام دندي يونايتد النقاط للمرة الثالثة فقط في العام 2022.

تقدّم سلتيك عبر رأسية جورجيوس جياكوماكيس في بداية الشوط الثاني (53)، قبل أن يدرك المضيف التعادل بفضل لاعبه المعار من مانشستر يونايتد الانكليزي ديلان ليفيت (72).

وأهدر البديل الياباني دايزن مايدا فرصة رائعة في الوقت المحتسب بدل الضائع لسلتيك للاحتفال باللقب على وقع الفوز بالمباراة، إلاّ أنّ التعادل كان كافياً لحسم الدوري.

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