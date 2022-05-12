بعد 11 عامًا من الغياب..إنتر ميلان بطلًا لكأس إيطاليا بعد الفوز على يوفنتوس

المصدر: أ ف ب

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حقق إنتر ميلان لقب كأس إيطاليا للمرة الاولى منذ 2011 بفوزه الاربعاء في النهائي 4-2 بعد التمديد على غريمه يوفنتوس على الملعب الاولمبي في روما، مبقيًا على حظوظه بتحقيق الثلاثية المحلية.

تقدم إنتر باكرًا عبر نيكولو باريلا (6)، إلا أن "السيدة العجوز" قلب الطاولة في غضون دقيقتين باكرًا في الشوط الثاني عبر الإسباني ألفارو موراتا (50) والصربي دوشان فلاهوفيتش (52)، قبل أن يفرض "نيراتسوري" التمديد بركلة جزاء نفذها التركي هاكان تشالهان أوغلو (80).

وحسم الكرواتي إيفان بريتشيش الفوز لإنتر في الشوط الاضافي الاول بهدف من ركلة جزاء (98) وآخر من تسديدة رائعة (102)، ليحقق إنتر لقبه الثامن في المسابقة.

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