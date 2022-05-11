مدير متهم بسرقة منزل بنزيما.. القبض عليه بعد 3 سنوات من الجريمة!

المصدر: وكالات

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أفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الأربعاء، بأنه تم القبض على سارق منزل الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، بعد 3 سنوات من وقوع السرقة.

وتعرض منزل كريم بنزيما للسرقة، يوم 27 فبراير 2019، أثناء مباراة ريال مدريد أمام غريمه التقليدي برشلونة (0-3) في الكلاسيكو، الذي أقيم على ملعب "سانتياغو برنابيو".

وقالت صحيفة "ماركا"، إن موظفا كبيرا في القطاع الحكومي الألباني قد ألقي القبض عليه في بلده ألبانيا بتهمة سرقة بنزيما.

ويعمل ألفريد بروداني، المتهم بسرقة منزل بنزيما، مديرا بالشركة العامة للمياه "كوربن" في ألبانيا.

وجاء القبض على سارق منزل بنزيما بعد تعاون الشرطة الألبانية مع المنظمة الجنائية الدولية "الإنتربول".

واتهم بروداني بالتورط في سرقة 40 منزلا في إسبانيا منذ عام 2013، حيث يؤكد التقرير أن كافة الأدلة التي جمعت ضده مقنعة ولا توجد شبهة لوجود خطأ.

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