محمد صلاح: أنا الأفضل.. والأرقام خير دليل

المصدر: البيان

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دافع الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي عن نفسه، بعد اتهامه بالأنانية خلال بعض المباريات.

وقال محمد صلاح في تصريحاته لقنوات «بي إن سبورتس»: "أناني؟ أنا لا استمع لكل ما يقال، لو قارنتني مع اللاعبين الذي يلعبون في نفس مركزي، ولا أقصد في فريقي، ولكن بشكل عام، فأنا أفضل من الجميع، ولكن يجب أن أركز على عملي، وأواصل العمل بشكل جاد والأرقام خير دليل".

وتابع: "أسعى دائماً لخلق الجديد، والعمل بطريقة مختلفة لصناعة الفارق".

وأكمل: "أشعر بحماس كبير لخوض نهائي دوري الأبطال أمام ريال مدريد، نريد أن نقدم أداءً جيداً في هذه المباراة".

وأضاف: "كان الأمر صعباً في عام 2018 بعدما خرجت من المباراة، لكن كان علي أن أتقبل الأمر وألا أبكي على الأطلال، وعُدت بعد ذلك وحققت البطولة، ونستعد لرد اعتبارنا أمام ريال مدريد".

وشدد: "طوال حياتي أحب أضع نفسي على الطريق الصحيح، كانوا يقولون لي أنني لن أتمكن من فعل أي شيء بعد مغادرتي لتشيسلي، ولكنني استمريت وقدمت أشياء إيجابية ومميزة".

وأتم محمد صلاح تصريحاته، قائلاً: "أتمنى أن نحقق الرقم القياسي، أبذل قصارى جهدي للتتويج بالدوري الإنجليزي ودوري الأبطال مع ليفربول، الأهم هو العمل الجماعي ومصلحة الفريق".

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