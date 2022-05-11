النجم البرازيلي رونالدينيو يظهر في الدوري المصري

المصدر: البيان

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يتواجد نجم كرة القدم البرازيلية السابق رونالدينيو، بالعاصمة المصرية القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكد الرئيس التنفيذي لنادي إيسترن كومباني هاني أمان، خلال تصريحات تلفزيونية أن رونالدينيو سيتواجد في القاهرة نهاية شهر مايو الجاري، في زيارة للنادي المصري.

وقال أمان أن رونالدينيو سيصل مصر 24 مايو الجاري، على أن يحضر مباراة ناديه إيسترن كومباني مع الأهلي المقرر لها 25 من الشهر ذاته، وهي المباراة المؤجلة من الجولة 14 لمسابقة الدوري المصري.

ويخوض الأهلي المصري خلال الشهر الجاري، مباراة أمام وفاق سطيف الجزائري في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا السبت المقبل 14 مايو بالجزائر، قبل أن يعود لمنافساته المحلية بمواجهة البنك الأهلي ثم إيسترن كومباني يومي 18 و25 مايو.

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