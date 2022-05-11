الاتحاد الإفريقي يحدد موعد نهائي الكونفدرالية وملعب اللقاء

المصدر: البيان

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، موعد المباراة النهائية لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية 2022، وموعد المباراة.

وبحسب بيان "كاف" على موقعه الرسمي، فإن المباراة النهائية ستقام على ملعب جودسويل أكبابيو الدولي بمدينة أويو النيجيرية وهي عاصمة ولاية اكوا ايبوم، الجمعة 20 مايو الجاري.

وتعتبر هذه هي أول مباراة نهائية لبطولة كبرى يستضيفها ملعب جودسويل أكبابيو، وفقاً لما أكده الاتحاد الإفريقي.

وأقيم نهائي النسخة الماضية من بطولة الكونفدرالية الإفريقية في بنين، وانتهى بفوز الرجاء المغربي على شبيبة القبائل الجزائري 1/2.

ويتنافس في الدور نصف النهائي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية خلال النسخة المقامة حالياً، كل من مازيمبي الكونغولي، ونهضة بركان المغربي، وأهلي طرابلس الليبي، وأورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي.

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