نجوم الكرة العالمية يتنافسون على كأس «أوميغا برو» في دبي

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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يتنافس 22 لاعباً من أبرز نجوم الكرة العالمية السابقين، على لقب النسخة الأولى من «كأس أوميغا برو ليجندز»، التي تقام بجوار برج خليفة وتنظمها شركة «أوميغا برو» بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، وذلك في الساعة السابعة من مساء غداً الخميس.

وتضم قائمة النجوم البرازيلي رونالدينيو، ومواطنه كاكا، والإسباني إيكر كاسياس، وقائد منتخب إنجلترا ونادي تشيلسي السابق جون تيري، ونجم الكرة البرتغالية لويس فيغو.

ويتواجد أيضاً الهولنديان ويسلي شنايدر وباتريك كلويفرت، والألماني ينز ليمان، والسعودي سامي الجابر، والإيطالي ماتيرازي، والفرنسي يوري جوركاييف، ومواطنه مايكل سيلفستر، وغيرهم.

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