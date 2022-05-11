أميرة سعودية تستضيف ميسي وتصحبه في جولة بمدينة جدة

المصدر: البيان

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استضافت الأميرة السعودية هيفاء بنت محمد آل سعود، مساعد الوزير للشؤون التنفيذية والاستراتيجية في وزارة السياحة السعودية، أمس الثلاثاء، نجم الكرة الأرجنتيني ولاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ليونيل ميسي، وأصدقائه في مدينة جدة التاريخية.

ونشرت الأميرة هيفاء عبر صفحتها الرسمية على تويتر صورا أثناء استضافتها لميسي وأصدقائه في جدة التاريخية، وغردت قائلة:" استضفت اليوم ميسي وأصدقاءه في جولة في جدة التاريخية".

وبينت الأميرة السعودية أنّ هذه الجولة قد تركت انطباعًا مميزًا لديهم، حيث قالت: "تاريخ وفن وروعة التفاصيل تركت انطباع مميز عند ضيوفنا. جدة وناسها تأخذ قلوب زوارها من أول نظرة".

تجدر الإشارة إلى أنّ وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، أعلن يوم الاثنين الماضي، 9 مايو، عن أنّ نجم الكرة الأرجنتيني ولاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ليونيل ميسي أصبح سفيرًا للسياحة في المملكة العربية السعودية.

ويذكر أن هذه الزيارة لميسي للمملكة ليست الأولى، حيث زارها في عام 2011 وذلك عندما أقيمت مباراة ودية بين منتخب الأرجنتين ونظيره السعودي على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، وأيضًا تواجد للمرة الثانية في الرياض في عام 2019 عندما لعب منتخب "التانجو" بطولة سوبر كلاسيكو التي نظمتها هيئة الترفيه ونال البطولة رفاق ميسي أمام المنتخب البرازيلي.

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