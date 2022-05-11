بعد انفصالها عن الاتحاد الدولي لكرة القدم.. لعبة "فيفا" الشهيرة تغيّر اسمها

المصدر: البيان

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أعلنت شركة "EA Sports"؛ المسؤولة عن اللعبة التفاعلية الشهيرة "فيفا"، عن إعادة تسميتها لتصبح "EA Sports FC" بدلا من "فيفا" بعد إنهاء ارتباطها بالاتحاد الدولي لكرة القدم، وفق "روسيا اليوم".

وتنتهي بذلك شراكة استمرت ثلاثة عقود بين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وشركة "EA Sports" المسؤولة عن اللعبة التفاعلية الشهيرة "فيفا".

وأكد المطور الإعلامي، الذي تولى إنتاج سلسلة ألعاب كرة القدم الشهيرة منذ 1993، أن هذه التغييرات ستأتي بعد إصدار النسخة التالية من "FIFA 23".

وقال كام ويبر، نائب الرئيس التنفيذي للشركة في بيان رسمي: "نحن نريد أن نشكر هذا المجتمع المذهل الذي يضم أكثر من 150 مليون معجب للمساعدة في بناء أكبر منصة ترفيهية لكرة القدم في العالم".

وأضاف: "في العام المقبل ستصبح EA SPORTS FC هي مستقبل الكرة في العالم، جنبا إلى جنب مع أكثر من 300 ترخيص لشركائنا في جميع أنحاء اللعبة".

وتابع:"ستوفر هذه المنصة المستقلة الجديدة فرص مبتكرة للإبداع والتطور، لأن الأمر أكثر بكثير من مجرد تغيير الاسم".

وفي نهاية البيان أوضحت الشركة أن التغييرات الجديدة ستبدأ في العام 2023، مما يعني أن نسخة FIFA 23 ستصدر في موعدها المخطط له هذا العام قبل بداية الحقبة المستقلة.

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