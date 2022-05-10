متى يلجأ ليفربول ومانشستر سيتي لخوض مباراة فاصلة؟

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

كيف يمكن أن يلجأ فريقا ليفربول ومانشستر سيتي لخوض مباراة فاصلة غير مسبوقة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في نهاية الموسم لتحديد بطل البريميرليغ؟

تنص قواعد بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ" على أنه سيتم اللجوء لمباراة فاصلة لتحديد بطل الدوري الإنجليزي إذا كان الفريقان متساويين في النقاط وفرق الأهداف والأهداف المسجلة وفي نتائج المواجهات بينهما.

ومع انتهاء مباريات الدوري في كل من الأنفيلد والاتحاد بالتعادل 2-2، وبالتالي فقد تأكد العنصر الأخير من القواعد بالفعل.

بينما تمكن مانشستر سيتي من تجاوز نيوكاسل بخمسة أهداف نظيفة في مباراته الأخيرة بعد تعادل ليفربول مع توتنهام هوتسبير بهدف لكل منهما، فإن الهزيمة في أي من مبارياته المتبقية تفتح آفاق أول مباراة فاصلة في تاريخ البريميرليغ.

على أي حال، وبصرف النظر عن موعد المباراة النهائية المفترضة بين الفريقين، فإنه لكي تكون هناك حاجة إلى مباراة فاصلة، يجب أن يجمع ليفربول 3 نقاط أكثر من مان سيتي في مبارياته المتبقية، مما يعني فعليا أن حامل اللقب بيب غوارديولا بحاجة إلى خسارة إحدى مبارياته.

ويحتاج رجال يورغن كلوب أيضا إلى تسجيل هدفين أكثر من سيتي وتقليل الأهداف في شباكه بهدفين.

لكن هزيمة السيتي 2-1 أمام وولفرهامبتون أو وست هام هذا الأسبوع، والفوز 1-صفر في المباراة الأخرى سيسمحان لليفربول بالتعادل بالضبط مع المان سيتي بتسجيله 4 أهداف دون رد في الفوز على أستون فيلا وساوثامبتون.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز