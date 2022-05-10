صحيفة انجليزية تفجر مفاجأة بشأن تجديد عقود صلاح وماني وفيرمينو

المصدر: البيان

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مازال موضوع تجديد عقود نجوم ليفربول يشغل الصحف الانجليزية، خاصة الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو.

وفجرت تقارير صحفية مفاجأة مثيرة بشأن مستقبل الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو مع ليفربول الإنجليزى مع قرب نهاية الموسم الجارى 2021-2022.

صعوبات بالغة

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن هناك صعوبات بالغة تواجه إدارة ليفربول فى طريق تجديد عقود الثلاثى محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو دفعة واحدة خلال الفترة المقبلة.

وتنتهى عقود الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو مع ليفربول فى يونيو 2023.

وأضافت أنه مع اقتراب الـ12 شهرا الأخيرة فى عقود صلاح وماني وفيرمينو، سيكون من الصعب الاحتفاظ بالثلاثة نجوم داخل صفوف الريدز وتجديد عقودهم المنتهية وفقًا لرواتبهم السنوية في العقد الساري.

ويتقاضى محمد صلاح 200 ألف إسترلينى أسبوعيًا، فيما يحصل روبرتو فيرمينو على 180 ألف إسترليني، أمام ساديو مانى فيبلغ راتبه 100 ألف إسترليني.

وأكملت الصحيفة أن إدارة ليفربول تعلم جيدًا أنه يتعين عليها كسر هيكل الأجور الحالي داخل صفوف الريدز، من أجل الاحتفاظ بالنجم المصري محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي الموسم الجاري برصيد 22 هدفًا، والذى يقدم موسمًا استثنائيًا مع الفريق على المستوى المحلي والأوروبي.

كما أن متطلبات ساديو ماني في ملف التجديد لن تتأخر كثيرًا بالنظر إلى إنجازاته وأدائه مع ليفربول خلال السنوات الست التي قضاها مع النادي، والأمر نفسه بالنسبة للبرازيلي فيرمينو رغم الإصابات التي ضربته خلال هذا الموسم وأدت إلى إبتعاده عن المشاركة بشكل أساسي في أغلب المباريات وجلوسه احتياطيًا.

ويري الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول أن الثنائي محمد صلاح وساديو ماني لاعبين رئيسيين في مستقبل الريدز خلال السنوات المقبلة، بعد تجديد عقده مع النادي لمدة موسمين حتي يونيو 2025.

لكن يأتي تعاقد ليفربول مع الكولومبي لويس دياز مؤشرا قويا على اقتراب رحيل ساديو ماني أو فيرمينو نهاية الموسم الجارى، خاصة أن النادى يقترب بقوة من ضم موهبة فولهام الهجومية فابيو كارفالو.

وترددت تقارير حول رغبة برشلونة وبايرن ميونخ فى ضم السنغالى ساديو ماني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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