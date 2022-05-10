مانشستر سيتي يؤكد توصله لاتفاق مبدئي مع دورتموند لضم هالاند

المصدر: البيان

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أعلن نادي مانشستر سيتي توصله لاتفاق مع بوروسيا دورتموند الألماني لضم النرويجي إيرلينغ هالاند، بداية من الموسم المقبل.

وقال مانشستر سيتي في بيان عبر موقعه الرسمي: "يمكن لنادي مانشستر سيتي أن يؤكد توصلنا إلى اتفاق مبدئي مع بوروسيا دورتموند بشأن التعاقد مع المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند ابتداءً من 1 يوليو 2022".

وتابع: "ستحسم الصفقة بمجرد توصل النادي لاتفاق نهائي مع اللاعب بشأن بنود العقد".

ولم يذكر سيتي التفاصيل المالية للصفقة، لكن شبكة "سكاي سبورتس" أكدت إن الصفقة ستكلف مانشستر سيتي أكثر من 234 مليون يورو على مدار 5 أعوام.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن عقد هالاند مع مانشستر سيتي سيمتد لـ 5 مواسم، وسيحصل اللاعب على راتب أسبوعي يقدر بـ 500 ألف جنيه إسترليني، ليصبح الأعلى أجراً في الدوري الإنجليزي، بالتساوي مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد.

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