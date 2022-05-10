الخليفي يلحق بمبابي في مدريد

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تواجد الفرنسي كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان، في مدينة مدريد خلال الساعات الماضية، الأمر الذي أثار التكهنات حول اقتراب ريال مدريد من إتمام صفقة اللاعب الفرنسي، الذي ينتهي تعاقده مع العملاق الباريسي بنهاية الموسم الجاري.

ونشرت إذاعة "كادينا كوبي" مقاطع فيديو تظهر وجود مبابي في مدريد، وهو ما يثير الكثير من الجدل حول مستقبله مع باريس سان جيرمان.

وأكدت الصحيفة أن تواجد مبابي في مدريد يعود إلى رغبة اللاعب في الاستمتاع بالعاصمة الإسبانية، خاصة أنه لديه الوقت الذي يسمح له بذلك.

وأوضحت الإذاعة أن اللاعب يرغب في استكشاف المدينة، مشيرة إلى أن عائلته ستلحق به في مدريد قريباً.

وتكمن المفاجأة في تواجد رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي هو الآخر في مدريد خلال الفترة الحالية.

وأوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن وجود الخليفي غير مرتبط بتواجد مبابي في مدريد، مشيرة إلى أن الخليفي سافر إلى إسبانيا لرئاسته اجتماع رابطة الأندية الأوروبية، ولكن الغريب أن قدومه جاء بعد مبابي مباشرة وهو ما زاد من التكهنات.

واستفزت جماهير ريال مدريد الخليفي بالهتافات بعد خروجه من اجتماع الأندية، التي أكدت خلالها أن مبابي سينضم إلى ريال مدريد.

ويرتبط اسم مبابي بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد الصيف المقبل، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز