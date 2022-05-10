رقم خرافي.. تعرف على قيمة صفقة انتقال هالاند إلى مانشستر سيتي

المصدر: البيان

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تعتبر صفقة انتقال النرويجي إيرلنغ هالاند من بروسيا دورتموند إلى مانشستر سيتي، من أهم صفقات كرة القدم قبل بداية الموسم المقبل 2023/2022.

وبحسب الإيطالي فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، فإن هالاند اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح، على أن يتم إعلان الصفقة رسمياً خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكد رومانو أن مانشستر سيتي سيدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد هالاند المقدر بـ 75 مليون يورو، ما يعادل تقريباً 84 مليون دولار.

وقالت شبكة "سكاي سبورتس" إن الصفقة ستكلف مانشستر سيتي أكثر من 234 مليون يورو على مدار 5 أعوام.

وأكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن عقد هالاند مع مانشستر سيتي سيمتد لـ 5 مواسم، وسيحصل اللاعب على راتب أسبوعي يقدر بـ 500 ألف جنيه إسترليني، ليصبح الأعلى أجراً في الدوري الإنجليزي، بالتساوي مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد.

وأكد فابريزيو رومانو أن دورتموند يخطط للتعاقد مع الألماني كريم أديمي لاعب ريد بول سالزبورغ، لتعويض رحيل هالاند إلى السيتيسينز.

وسجل هالاند 85 هدفاً مع بروسيا دورتموند، وصنع 23 هدفاً، في 88 مباراة خاضها مع الفريق الألماني.

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