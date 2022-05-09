ساديو ماني يقترب من بايرن ميونخ

المصدر: وكالات

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اقترب نادي بايرن ميونخ الألماني في الحصول على خدمات السنغالي ساديو ماني جناح ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد الدولي السنغالي مع ليفربول في صيف 2023 وهو ما فتح الباب أمام إمكانية رحليه لخوض تجربة جديدة.

ولم يتوقف الاهتمام البافاري عند محطة الحديث من بعيد والتأهب للشهر القادم، بل امتد لعقد جلسات تفاوضيه مع وكيل أعمال اللاعب خلال الأسبوع الجاري وذلك وفقًا لتقارير صحفية.

ووفقًا لشبكة سكاي، استهدفت الجلسة التي عقدت بين صالح حميديتش مدير بايرن ميونخ ووكيل أعمال ساديو ماني إلى معرفة مدى رغبة السنغالي في ترك ليفربول والانتقال إلى ألمانيا.

ومن المتوقع أن تبدأ المحادثات الرسمية بين بايرن ميونخ وإدارة ليفربول خلال الفترة المقبلة خاصة وأن الأخير يبحث مصير عدد من نجومه مثل محمد صلاح والبرازيلي فيرمينو.

ويستعد ليفربول لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني يوم السبت الموافق 28 من شهر مايو الجاري.

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