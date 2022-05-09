رومان رينز يربك حسابات الـ WWE

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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أربك نجم المصارعة الحرة وبطل «WWE» العالمي رومان رينز حسابات المنظمة العالمية للمصارعة الحرة، بإعلانه غير المباشر عن نيته اعتزال عالم الحلبات والانتقال لمرحلة جديدة في حياته المهنية.

وجاءت هذه التصريحات خلال مشاركته في حدث محلي للمنظمة في مدينة ترينتون، بولاية نيوجيرسي الأمريكية، إذ قال: ( لقد كنت هنا عدة مرات في السنوات العشر الماضية، بدأت العمل في مرحلة جديدة في مسيرتي، وبصراحة لا أعرف ما إذا كنت سأعود إلى هنا مرة أخرى، إذا لم يحدث ذلك مُجددًا، أريد فقط أن أقول شكرًا لكم على كل هذه السنوات من الدعم).

وعلى الرغم من هذه التلميحات، فقد خاض النجم العالمي نزالًا مثيرًا ضمن مهرجان «ريسلمينيا باكلاش» برفقة فريق «ذا أوسوز» إذ تمكنوا من التغلب على فريق «أر كي برو» ودرو ماكنتاير.

عدم تأكيد

وكانت مصادر من داخل الـ «WWE» أكدت لعدد من وسائل الإعلام الأمريكية أن رينز لا يزال مُدرجاً في قائمة المنظمة، إذ أعدت له عدداً من المواجهات الكبيرة.

وأضافت المصادر أنه لم يتم إبلاغ المنتجين والموظفين والرؤساء بأي غياب لرينز في الفترة القادمة، وأن المنظمة ملتزمة بتقديم كل الدعم اللازم للبطل الذي يحظى باهتمام الجميع كونه نجم الصف الأول في المنظمة، فيما أشارت تقارير صحفية أخرى إلى أن رينز قد وقع بالفعل عقدًا جديدًا، اشترط من خلاله تقليل مشاركته في الأحداث القادمة.

عالم السينما

وتشير التوقعات بأن يتجه رومان رينز إلى عالم السينما، خصوصًا أنه أبدى في السنوات الماضية رغبته بالعمل في هوليود، سائرًا على خطى النجمين دوين جونسون «ذا روك» وجون سينا.

وإذ قرر النجم العالمي فعلًا دخول هذا العالم، فإنها لن تكون المرة الأولى التي يشارك فيها في عمل سينمائي، إذ شارك في عدد من الأدوار البسيطة كان أبرزها «Hobbs & Shaw» العام 2019، و«Rumble» العام الماضي.

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