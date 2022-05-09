أرسنال يتحرك لتجديد عقد النني

المصدر: البيان

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بدأ نادي أرسنال في مفاوضاته مع لاعبه المصري محمد النني، لتجديد عقده مع الجانرز الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وبحسب صحيفة «ذا أتلتيك» الإنجليزية فإن الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال، يتمسك باستمرار محمد النني ضمن صفوف الفريق الإنجليزي لفترة جديدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المفاوضات بين الطرفين لا تزال في مرحلة أولية، ولكن تمسك المدير الفني باستمرار اللاعب يجعل الأمور تسير على ما يرام.

وأكدت الصحيفة أن النني كان غير مؤثر تحت قيادة أوناي إيمري مدرب أرسنال السابق، إلا أنه أظهر مؤخراً أداءً غير متوقع تحت قيادة أرتيتا.

وأشاد أرتيتا بأداء النني في تصريحات سابقة، حيث قال: "النني أحد أهم اللاعبين في أرسنال، إنه شخص استثنائي".

وعلق النني من قبل عن إمكانية تجديد عقده مع أرسنال، حيث قال: "الأولوية بالنسبة لي البقاء مع أرسنال، عن التوقيع لأي فريق آخر".

وشارك النني مع أرسنال في 14 مباراة هذا الموسم بمختلف المسابقات، بمعدل 782 دقيقة ولم يحرز أي هدف، لكنه قدم تمريرتين حاسمتين.

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