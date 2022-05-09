كريستيانو رونالدو يحسم موقفه النهائي مع مانشستر يونايتد

المصدر: البيان

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حسم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، موقفه من الرحيل عن صفوف الشياطين الحمر عقب نهاية الموسم الجاري.

وكانت تقارير إنجليزية، أشارت من قبل إلى أن كريستيانو رونالدو يرفض الاستمرار مع مانشستر يونايتد حال فشل فريقه في التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهو ما حدث بالفعل بعدما خسر الشياطين أمام برايتون برباعية نظيفة خلال المباراة الأخيرة بـ "البريميرليغ"، ليتأكد بشكل رسمي غياب الفريق الإنجليزي عن نسخة دوري الأبطال المقبلة.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية فإن رونالدو أخبر زملائه في اليونايتد بأنه لن يرحل عن صفوف النادي الإنجليزي، إلا حال قرر النادي رحيله.

وأكدت الصحيفة، أنه بالرغم من الإحباط الذي يعاني منه رونالدو إلا أنه لا يريد الرحيل عن اليونايتد خلال الفترة الحالية في ظل معاناة النادي الإنجليزي، مشيرة إلى أن رغبة النجم البرتغالي تتمثل في بقائه لقيادة المان يونايتد للعودة إلى منصات التتويج مرة أخرى.

وقدم رونالدو موسماً مميزاً مع مانشستر يونايتد وأصبح هداف فريقه في بطولة الدوري الإنجليزي، حيث سجل كريستيانو 18 هدفاً في 29 مباراة بـ "البريميرليغ"، بالرغم من تراجع نتائج الشياطين هذا الموسم بشكل كبير.

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