هالاند في طريقه الى مانشستر سيتي هذا الاسبوع

المصدر: أ ف ب

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توصل نادي مانشستر سيتي الانجليزي الى اتفاق يقضي بانتقال المهاجم النروجي الدولي إرلينغ هالاند من بوروسيا دورتموند الالماني الى صفوفه، بحسب ما ذكرت تقارير بريطانية الاثنين.

وكشفت التقارير أن اللاعب سيوقع عقدا لمدة خمسة مواسم وسيتقاضى مبلغًا قدره 500 الف جنيه استرليني أسبوعيا، على أن يدفع سيتي لدورتموند البند الجزائي في عقد الاخير وقدره 64 مليون جنيه مقابل الصفقة.

وسجل هالاند (21 عامًا) 85 هدفًا في 88 مباراة دافع فيها عن ألوان دورتموند في مختلف المسابقات منذ انتقاله اليه في يناير 2020 في سوق الانتقالات الشتوية قادمًا من سالزبورغ النمسوي.

وللمفارقة، سبق لوالد هالاند، آلف اينغه، أن لعب في صفوف مانشستر سيتي بين 2000 و2003 وخاض معه 38 مباراة على مدى ثلاثة اعوام.

ولا يضم سيتي في صفوفه مهاجمًا صريحًا باستثناء البرازيلي غابريال جيزوس، علمًا أن مدربه الاسباني بيب غوارديولا يلعب معظم الاوقات من دون رقم 9 حقيقي.

وكان سيتي حاول الحصول على خدمات هداف توتنهام ومنتخب إنجلترا هاري كاين الموسم الماضي من دون أن يتوصل الى اتفاق مع النادي الذي يقع في شمال لندن.



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