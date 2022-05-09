استطلاع «البيان»: 56 % يرشحون الريال للفوز بـ«أبطال أوروبا»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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رشحت الجماهير ريال مدريد الإسباني للفوز بدوري أبطال أوروبا عندما يلتقي ليفربول الإنجليزي 28 مايو الجاري، في العاصمة الفرنسية باريس، بعدما ذهبت نسبة 56% مقابل 44%، من إجمالي أصوات المشاركين في استطلاع «البيان الرياضي» لمصلحة العملاق الإسباني، وصبت الترشيحات لمصلحة الريال، بعد حصوله على 56% مقابل 44% من نسب المصوتين عبر موقع «البيان»، وعلى 68% مقابل 32% من نسب المصوتين عبر حساب «البيان الرياضي» على «تويتر».

من جانبه، رجح حسن عبد الرحمن لاعب منتخبنا الوطني السابق، كفة ريال مدريد للفوز باللقب القاري، مع تأكيده على تساوي كفة الفريقين على الورق قبل المواجهة المرتقبة، بفعل تعادل موازين الخبرة والعناصر المؤثرة من النجوم، والقدرات الفنية للمدربين، والتوضيح بأنه ليس مشجعاً لأي من الفريقين، وأن ترجيحه لكفة «الملكي» جاء على ضوء نتائجه الأخيرة، وتاريخه الأوروبي الكبير.

وقال حسن عبد الرحمن: الفريقان يتساويان في القوة، وإذا كان هناك فارق، فسيكون فارق خبرة قارية بسيط لمصلحة الريال، وحتى على صعيد اللاعبين، يملك كل منهما عناصر مؤثرة، ومنها على سبيل المثال، محمد صلاح وساديو ماني في ليفربول، وكريم بنزيمة في الريال، كما أن المدرب الألماني يورغن كلوب يقود ليفربول منذ سنوات طويلة، وهو ما خلق نوعاً من الانسجام والتفاهم بين المدرب ولاعبي الفريق الإنجليزي، فيما يملك الإيطالي كارلو أنشيلوتي خبرات تدريبية كبيرة، تجعله خصماً لا يستهان به مع الريال. يذكر أن «الريدز» وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة تحت قيادة المدرب يورغن كلوب، وذلك بعد تأهلهم لنهائي النسخة الحالية على حساب فياريال الإسباني في نصف النهائي، ويأمل ليفربول في الانتقام من ريال مدريد، الذي هزمه في نهائي 2018، فيما أظهر ريال مدريد بقيادة كارلو أنشيلوتي الروح القتالية خلال البطولة الأوروبية الحالية، بعدما قدم من الخلف أمام باريس سان جيرمان وتشيلسي ومانشستر سيتي. وزاد من حرارة المواجهة المرتقبة تصريحات النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، بأن «الريدز» لديه ثأر يجب تصفيته مع الريال، ليعيد للذاكرة إصابته الخطيرة في الكتف قبل فترة قليلة من نهائيات كأس العالم في روسيا 2018، وذلك في نهائي أبطال أوروبا في العام نفسه، في كرة مشتركة مع أسطورة الريال السابق سيرجيو راموس.

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