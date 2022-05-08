ناد برئيس أردني يحقق المستحيل ويصعد إلى "التشامبيونشيب" بسباعية نظيفة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نجح بريستول روفرز، السبت، في صناعة ما وصف بـ"المعجزة"، بعد فوزه على ضيفه سكونثورب بسباعية نظيفة، ليحصد آخر بطاقة صعود إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "التشامبيونشيب".

ودخل بريستول روفرز، الذي يملكه الأردني وائل القاضي وفقا لسكاي نيوز عربية، المباراة وهو يتساوى في رصيد النقاط مع نورثهامبتون، لكن الأخير كان متقدما بفارق 5 أهداف قبل هذه الجولة، ثم هزم بارو (3-1)، مما يعني أن بريستول كان في الحاجة إلى الانتصار بفارق 7 أهداف، ليرتقي إلى المركز الثالث في جدول الترتيب، ويحجز بطاقة الصعود لدوري الدرجة الأولى.

وأظهرت مقاطع فيديو جماهير روفرز "تغزو" استاد ميموريال احتفالا بهذا الإنجاز، الذي لم يكن متوقعا.

وعقب نهاية المباراة، قال مدرب بريستول روفرز، جوي بارتون، إنه "فخور جدا" بفريقه، بعد ضمانه الصعود، مضيفا "كانت هناك بعض اللحظات الصعبة، لكن الشيء الوحيد الذي لا يمكن التشكيك فيه أبدا هو شخصية فريقنا".

وتابع: "لم أكن أتوقع أن نفوز اليوم 7-0. لا أعتقد أن أي شخص كان يتوقع ذلك.. هذا أمر لن أنساه أبدا".

وبذلك، صعدت أندية فوريست غرين (المركز الأول)، وإيكستر سيتي (المركز الثاني)، وبريستول روفرز (المركز الثالث)، إلى دوري الدرجة الأولى بشكل مباشر، بينما ستخوض فرق نورثهامبتون تاون (الرابع)، وبورت فالي (الخامس)، وسويندون تاون (السادس)، ومانسفيلد تاون (السابع)، الملحق التأهيلي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز