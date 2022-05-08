سون يهدد صدارة صلاح.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

المصدر: البيان

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واصل سون هيونج مين الضغط على محمد صلاح في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021-2022.

وسجل سون هدفا أمام ليفربول ليقلص الفارق مع صلاح إلى هدفين قبل ثلاث مباريات على نهاية الدوري.

وسجل صلاح هدفين في آخر 7 مباريات لعبها في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيلعب صلاح حتى نهاية الدوري أمام أستون فيلا وساوثامبتون وولفرهامبتون، فيما سيلعب سون أمام أرسنال وبيرنلي ونورويتش.

وأهدر ليفربول فرصة الانفراد بصدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم ولو مؤقتا، بعد تعادله 1 / 1 مع ضيفه توتنهام، اليوم السبت، ضمن منافسات المرحلة 36 من المسابقة.

ورفع ليفربول رصيده إلى 83 نقطة في صدارة الترتيب بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد، والذي يلعب غدا أمام ضيفه نيوكاسل.

على الجانب الأخر، رفع توتنهام رصيده إلى 62 نقطة في المركز الخامس، بفارق نقطة واحدة خلف أرسنال صاحب المركز الرابع والذي يلعب غدا مع ليدز يونايتد.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

محمد صلاح - ليفربول - 22 هدفا

سون هيونج مين - توتنام - 20 هدفا

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد - 18 هدفا

ديوجو جوتا - ليفربول - 15 هدفا

ساديو ماني - ليفربول -14 هدفا

هاري كين - توتنام - 13 هدفا

ولفرد زاها - كريستال بالاس - 13 هدفا

إيفان توني - برينتفورد - 12 هدفا

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