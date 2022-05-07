بورتو يتوج بلقبه الـ30 في الدوري البرتغالي

المصدر: وام

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توج بورتو بلقبه الـ30 في الدوري البرتغالي لكرة القدم بفوزه 1-0 على مضيفه بنفيكا اليوم في الجولة قبل الأخيرة من المسابقة.

وحسم بورتو اللقب بعدما رفع رصيده إلى 88 نقطة بفارق تسع نقاط أمام سبورتنج لشبونة قبل آخر مباراتين لسبورتنج لشبونة في البطولة.

وقلص بورتو الفارق مع بنفيكا في قائمة أكثر الفرق فوزا بلقب الدوري البرتغالي حيث توج بنفيكا باللقب 37 مرة مقابل 30 لبورتو و19 لقبا لسبورتنج لشبونة الذي أحرز اللقب في الموسم الماضي.

وظل التعادل السلبي قائما بين بورتو ومضيفه بنفيكا في مباراة اليوم حتى الوقت بدل الضائع للمباراة والذي شهد الهدف الوحيد بتوقيع زايدو سنوسي.

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