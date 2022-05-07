هبوط واتفورد من الدوري الإنجليزي بعد الهزيمة من كريستال بالاس

المصدر: د ب ا

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خطف وولفرهامبتون تعادلا مثيرا 2 /2 من أرض مضيفه تشيلسي، اليوم السبت، ضمن منافسات المرحلة 36 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتقدم تشيلسي عن طريق روميلو لوكاكو من ضربة جزاء في الدقيقة 56، وبعد ذلك بدقيقتين نجح اللاعب ذاته في تسجيل الهدف الثاني.

وفي الدقيقة 79 سجل فرانشيسكو ترينكاو هدف وولفرهامبتون الأول، قبل أن يدرك زميله كونور كوادي التعادل في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 67 نقطة في المركز الثالث، بفارق أربع نقاط عن أرسنال صاحب المركز الرابع والذي يلعب غدا مع ليدز يونايتد، فيما رفع وولفرهامبتون رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثامن.

وفي مباراة أخرى بنفس المرحلة، تأكد هبوط واتفورد لدوري الدرجة الأولى (دوري البطولة الإنجليزية) بعد خسارته صفر / 1 أمام مضيفه كريستال بالاس.

وسجل ولفريد زاها هدف المباراة الوحيد لكريستال بالاس في الدقيقة 31 من ضربة جزاء.

وبهذه الهزيمة تأكد هبوط واتفورد بعدما تجمد رصيده عند 22 نقطة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير) بعد خوضه 35 مباراة، مبتعدا بفارق عشر نقاط خلف إيفرتون صاحب المركز الثامن عشر والذي خاض 33 مباراة ، وبفارق 12 نقطة خلف ليدز يونايتد صاحب المركز السابع عشر والذي خاض 34 مباراة.

وبذلك انضم واتفورد إلى نورويتش سيتي صاحب المركز الأخير، والذي تأكد هبوطه هو الأخر في مراحل سابقة.

وحقق برينتفورد فوزا مقنعا على ضيفه ساوثهامبتون 3 / صفر.

وتقدم برينتفورد عن طريق بونتوس جانسون في الدقيقة 13، قبل أن يضيف ويسا يوان الهدف الثاني في الدقيقة 14.

وفي الدقيقة 79 سجل كريستوفر ايير الهدف الثالث لبرينتفورد.

ورفع برينتفورد رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 40 نقطة في المركز الخامس عشر.

وفاز أستون فيلا على مضيفه بيرنلي 3 / 1.

وتقدم أستون فيلا في الدقيقة السابعة عن طريق داني انجز، قبل أن يضيف ايمليانو بوينديا الهدف الثاني في الدقيقة 31، فيما سجل أولي واتكينز الهدف الثالث في الدقيقة 52.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني سجل ماكسويل كورنيه هدف بيرنلي الوحيد.

ورفع أستون فيلا رصيده إلى 43 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد بيرنلي عند 34 نقطة في المركز السادس عشر متفوقا بفارق الأهداف على ليدز صاحب المركز السابع عشر بنفس الرصيد.

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