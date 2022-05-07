صراع الهروب من شبح الهبوط يشتعل في الدوري الإنجليزي

المصدر: وام

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ربما يستحوذ الصراع المحتدم بين مانشستر سيتي وليفربول على لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم على قدر كبير من الاهتمام والأضواء، ولكن صراع الهروب من شبح الهبوط في المسابقة نفسها لا يقل سخونة وإثارة عنه في سباق اللقب.

وجاءت نتائج الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي لتشعل الصراع والمنافسة على البقاء في دوري الدرجة الممتازة نظرا لوجود منافسة ثلاثية شرسة حاليا على طوق النجاة من شبح الهبوط .

وكان نورويتش سيتي هبط فعليا إلى دوري الدرجة الأولى /دوري البطولة الإنجليزية/ بخسارته أمام أستون فيلا وتجمد رصيده عند 21 نقطة في المركز الأخير بفارق نقطة واحدة فقط خلف واتفورد الذي يبدو قريبا للغاية من مرافقة نورويتش في رحلة الهبوط.

وفي الوقت نفسه، جاء فوز إيفرتون على تشيلسي بنفس الجولة ليعيد بيرنلي بقوة إلى دائرة المنافسة مع ليدز وإيفرتون على البقاء بعدما بدا أن بيرنلي في طريقه لتأمين وضعه في الدرجة الممتازة من خلال ثلاثة انتصارات متتالية في الجولات الثلاث الماضية وحفاظ الفريق على سجله خاليا من الهزائم في آخر أربع مباريات.

وإذا هبط واتفورد، كما هو مرجح، ستشهد الأسابيع القليلة المقبلة منافسة ثلاثية شرسة على البقاء حيث يحتل بيرنلي المركز السادس عشر برصيد 34 نقطة بفارق الأهداف فقط أمام ليدز وبفارق نقطتين أمام إيفرتون.

ولا تزال أندية أخرى مثل أستون فيلا وبرينتفورد وساوثهمبتون، ولكل منها 40 نقطة، في دائرة الصراع على البقاء من الناحية النظرية لكن موقفها يبدو أفضل عمليا حيث لا تحتاج إلى جهد كبير أو حصد كثير من النقاط لضمان الاستمرار في الدرجة الممتازة الموسم المقبل.

وتقدم وكالة أنباء الإمارات " وام " لمحة سريعة عن موقف الفرق الثلاثة الأكثر تهديدا بحجز تأشيرة الهبوط الثالثة من الدرجة الممتازة إلى دوري البطولة الإنجليزية وهي :

بيرنلي : أنعش الفريق فرصه في البقاء بحصد عشر نقاط في آخر أربع مباريات بالدوري الإنجليزي وهي تمثل نحو 30 % من عدد النقاط التي حصدها الفريق في 34 مباراة خاضها بالمسابقة حتى الآن.

وأجاد المدرب المؤقت مايك جاكسون في انتشال الفريق من دوامة الانكسارات والهزائم لكنه لا يزال في دائرة المهددين بالهبوط خاصة وأنه سيخوض اثنتين من المباريات الأربعة المتبقية له في البطولة خارج ملعبه علما بأن الفريق عانى كثيرا هذا الموسم في المباريات التي خاضها خارج ملعبه وإن حقق فوزه على واتفورد قبل أيام.

ويستهل بيرنلي مبارياته المتبقية باستضافة أستون فيلا اليوم ثم يحل ضيفا على توتنهام وأستون فيلا قبل أن ينهي مسيرته في المسابقة هذا الموسم بمواجهة صعبة للغاية على ملعبه في مواجهة نيوكاسل.

وإذا واصل بيرنلي انتفاضته ولم يتراجع عن هذه الصحوة التي شهدتها مبارياته الأخيرة، سيكون باستطاعته البقاء في الدرجة الممتازة.

ليدز يونايتد : رغم تساويه في عدد النقاط مع بيرنلي، وتفوقه على إيفرتون بفارق نقطتين علما بأن إيفرتون تتبقى له مباراة أكثر، يبدو ليدز هو أكثر الفرق الثلاثة من حيث التهديد بالهبوط لدوري البطولة الإنجليزية في ظل صعوبة المباريات التي تنتظره خلال الجولات الأربع المقبلة من البطولة.

ويستهل ليدز المباريات الأربعة في ضيافة أرسنال غدا الأحد ثم يحل ضيفا على تشيلسي يوم الأربعاء المقبل قبل أن يواجه ضيفه برايتون في الأسبوع المقبل فيما يختتم مسيرته في البطولة على ملعب برينتفورد.

وكان ليدز مني بهزيمة ثقيلة 0-4 أمام ضيفه مانشستر سيتي يوم السبت الماضي ما يعني أن معنويات الفريق ليست بالوضع الجيد قبل المواجهة مع فريقي أرسنال وتشيلسي اللذين يسعيان إلى تحسين وضعهما في المنافسة على المراكز الأوروبية.

وإذا خسر ليدز المباراتين، فإنه سيصل إلى آخر جولتين من مباريات البطولة وهو في وضع صعب وربما يكون في وضع أسوأ كثيرا من بيرنلي وإيفرتون حال حقق الآخران نتائج جيدة في الجولتين المقبلتين.

وبهذا، ترتكز آمال ليدز في البقاء بشكل كبير على تفجير مفاجأة أمام أي من أرسنال وتشيلسي أو كليهما علما بأن ليدز هو صاحب أسوأ خط دفاع في المسابقة هذا الموسم حيث اهتزت شباكه 72 مرة حتى الآن ولا يقترب منه سوى نورويتش سيتي /71 هدفا/ الذي هبط فعليا وواتفورد /69 هدفا/ الذي يلامس تأشيرة الهبوط.

إيفرتون : مع وجود إيفرتون في المركز الأقرب لشبح الهبوط حيث يحتل المركز الثامن عشر أمام واتفورد ونورويتش سيتي، تبدو فرص إيفرتون في البقاء أفضل منها لدى بيرنلي وليدز خاصة وأن الفريق يمتلك مباراة أكثر من منافسيه الاثنين.

وحقق إيفرتون فوزا في غاية الأهمية على تشيلسي 1-0 يوم الأحد الماضي الأمر الذي رفع من معنويات الفريق قبل خوض المباريات الخمس المتبقية له في المسابقة.

ويتطلع فرانك لامبارد المدير الفني للفريق إلى البناء على هذا من أجل تحقيق نتائج جيدة في المباريات الخمس المتبقة والتي يبدأها الفريق في ضيافة ليستر سيتي غدا الأحد ثم يحل ضيفا أيضا على واتفورد يوم الأربعاء المقبل فيما يخوض المباراتين التاليتين على ملعبه في مواجهة برينتفورد وكريستا بالاس في 15 و19 مايو الحالي ويختتم مسيرته في المسابقة أمام مضيفه أرسنال على ملعب "الإمارات" يوم 22 من الشهر نفسه.

ويحتاج إيفرتون بالتأكيد إلى حسم مسألة البقاء قبل الوصول لهذه المباراة الأخيرة في مواجهة "المدفعجية" على استاد "الإمارات" والتي تعتبر مواجهة محفوفة بالمخاطر في ظل رغبة أرسنال أيضا في إنهاء الموسم بشكل قوي.

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