قبل ديربي مدريد.. أنشيلوتي يعلق على موقف أتلتيكو من الممر الشرفي

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

علق المدير الفني لفريق ريال مدريد كارلو أنشيلوتي، على موقف أتلتيكو مدريد من إقامة ممر شرفي للميرنغي، في مباراتهما غداً الأحد، بمناسبة تتويج الريال ببطولة الدوري الإسباني.

وكان أتليتكو مدريد أكد خلال الفترة الماضية أنه لن يقوم بعمل ممر شرفي لريال مدريد قبل بداية المباراة، بسبب الفتنة بين جماهير الناديين.

وقال أنشيلوتي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة أتلتيكو: "باعتباري إيطالي لست معتاداً على ذلك، إذا فعلوا لنا يجب أن نشكرهم وإذا لم يفعلوا، فسيستمر احترامنا لهم".

وتابع: "كل شخص يفعل ما يشعر به وعلينا أن نحترمه، إنه نادٍ مجاور وصديق".

وعما إذا كان هذا أفضل موسم له في مسيرته التدريبية، قال أنشيلوتي: "لا أفكر في الموسم الأفضل لي، لم أصل أبداً إلى هذه المرحلة في وضع كهذا، ولكن يا له من أسبوع حسمنا به الدوري ووصلنا إلى نهائي دوري الأبطال، ولإكمال الفرحة سيكون علينا الفوز يوم 28 مايو على ليفربول، إذا فوزنا سيكون أفضل موسم في مسيرتي".

وعن موعد اعتزاله التدريب، قال المدرب المخضرم: "إذا سارت الأمور على ما يرام، سأبقى هنا حتى أبلغ 80 عاما، في اليوم الذي أنهي فيه عملي مع ريال مدريد سأفكر في الاعتزال، لقد استمتعت بوجودي هنا كثيراً وسيكون من الصعب البحث عن فريق أفضل في كرة القدم العالمية".

ويلتقي ريال مدريد مع أتليتكو مدريد غداً الأحد، ضمن منافسات الجولة 35 من عمر الدوري الإسباني.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز