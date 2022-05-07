"فرق الوسط" تحسم سباق القمة في الدوري الإيطالي

المصدر: وام

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15 يوما فقط، ويسدل الستار على واحد من أقوى المواسم في الدوري الإيطالي لكرة القدم منذ سنوات طويلة حيث يشتعل الصراع حتى الآن على لقب المسابقة بين قطبي مدينة ميلانو، كما لا يزال نابولي في دائرة المنافسة وإن كانت فرصه أقل كثيرا من ميلان وإنتر.

ثلاث جولات فقط تفصل هذا الموسم القوي للدوري الإيطالي عن خط النهاية في 22 مايو الجاري، ولكن يبدو من الصعب للغاية التكهن بهوية الفائز باللقب في ظل التقارب في المستوى بين قطبي ميلانو من ناحية والرغبة لدى نابولي في الاستمرار بدائرة المنافسة حتى النهاية من ناحية أخرى.

ولكن الشيء المؤكد أن حسم اللقب لن يكون بأيدي هذه الأندية الثلاثة بمفردها وإنما سيكون لفرق الوسط في جدول المسابقة دور بارز في تحديد هوية البطل هذا الموسم

وتخوض هذه الفرق الثلاثة معظم مبارياتها المتبقية في البطولة المقبلة أمام فرق الوسط بجدول المسابقة.

وانتزع إنتر صدارة جدول المسابقة مؤقتا بفوزه على إمبولي 4-2 في افتتاح مباريات الجولة السادسة والثلاثين فيما يحتل ميلان المركز الثاني برصيد 77 نقطة وبفارق نقطة واحدة خلف إنتر وتتبقى له ثلاث مباريات مقابل مباراتين فقط لإنتر.

ويحتل نابولي المركز الثالث برصيد 70 نقطة قبل آخر ثلاث مباريات في البطولة، فيما خرج يوفنتوس /69 نقطة/ رسميا من سباق البطولة إثر هزيمته أمام جنوه أمس.

وتبدو كفة قطبي ميلان هي الأرجح إلا في حالة حدوث مفاجآت كبيرة لصالح نابولي. وتبدو فرص قطبي ميلانو متساوية إلى حد كبير بل إن إنتر يمتلك أفضلية مهمة قد تقوده إلى الفوز باللقب للموسم الثاني على التوالي حيث خاض الفريق مباراة الأمس على ملعبه وحصد فيها النقاط الثلاث بجدارة وتتبقى له مباراتان إحداهما على ملعبه والأخرى خارجه فيما سيخوض ميلان مباراتين خارج ملعبه.

كما يتفوق إنتر بشكل واضح على ميلان في قوة الهجوم نظرا لأن إنتر هو الأفضل هجوما في البطولة هذا الموسم برصيد 78 هدفا مقابل 61 هدفا سجلها ميلان فيما تتساوى كفة الفريقين كثيرا في الناحية الدفاعية حيث اهتزت شباك ميلان 30 مرة مقابل 31 مرة في إنتر.

وفي المقابل، يمتلك ميلان أفضلية مهمة للغاية وهي تفوقه على انتر في فارق المواجهة المباشرة بينهما بالبطولة هذا الموسم ما يعني حسم اللقب لصالح ميلان حال تساويهما في رصيد النقاط مع نهاية الموسم.

ويستهل ميلان مبارياته المتبقية في البطولة هذا الموسم في ضيافة فيرونا صاحب المركز التاسع غدا الأحد ثم يستضيف أتالانتا /الثامن/ في الجولة التالية علما بأن ميلان حقق الفوز بصعوبة على كليهما في جولة الذهاب هذا الموسم وبنتيجة واحدة هي 3-2 . ويختتم ميلان مسيرته في البطولة في ضيافة ساسولو /الحادي عشر/ الذي تغلب عليه ميلان ذهابا 3-1 هذا الموسم.

وفي الوقت نفسه، يحل انتر ميلان ضيفا على كالياري الذي يحتل المركز الثامن عشر ليكون الوحيد من الفرق التي يلتقيها قطبا ميلان في هذه الجولات الذي لا يتواجد في وسط جدول المسابقة وإنما في منطقة المهددين بالهبوط وهو ما قد يصب في مصلحة إنتر الذي كان قد فاز على كالياري 4-0 في مباراتهما الأولى هذا الموسم .

ويختتم إنتر مسيرته في الموسم بمواجهة سامبدوريا /الخامس عشر/ علما بأن مباراة الذهاب بينهما انتهت بالتعادل 2-2 على ملعب سامبدوريا.

وبهذا، ترتكز فرص ميلان وإنتر في الفوز باللقب على ما سيقدمه كل منهما في مواجهة فرق الوسط حيث تخلو مبارياتهما المتبقية من أي مواجهات مع الكبار أو أصحاب المراكز الأولى في المسابقة.

ولا يختلف الحال كثيرا بالنسبة لنابولي الذي يحل ضيفا على تورينو /العاشر/ اليوم السبت ثم يستضيف جنوه صاحب المركز التاسع عشر قبل الأخير قبل أن ينهي مشواره في ضيافة سبيزيا /السادس عشر/ .

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