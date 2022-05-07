رئيس الاتحاد الأوروبي يمدح بنزيما ويسخر من برشلونة

المصدر: البيان

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انتقد رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" ألكسندر تشيفرين، الفرق التي ترغب في خوض منافسات السوبرليغ الأوروبي.

وتحدث تشيفرين لصحيفة "آس" الإسبانية، حول إقامة دوري السوبر الأوروبي الذي يتبناه أندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفينتوس، مشيراً إلى أن هذه الأندية تستطيع اللعب في أي وقت تحت عنوان دوري المتمردين بدلاً من دوري السوبر الأوروبي.

وسخر سيفيرين من نادي برشلونة ورئيسه خوان لابورتا، حيث قال: "برشلونة عليه الالتفات لعملية بيع التذاكر بدلاً من التفكير في إقامة دوري جديد، الأندية أكبر بكثير من رؤسائها، وكذلك الاتحاد الأوروبي أكبر من رئيسه".

وتابع: "لدينا علاقات مهنية رسمية مع هذه الأندية كما نفعل مع كل ناد يلعب في مسابقاتنا، ريال مدريد على سبيل المثال سيلعب نهائي دوري أبطال أوروبا للرجال والسيدات، وهو أكبر داعم لفكرة السوبرليج الأوروبي، وهذه إشارة واضحة على أن المسابقات الخاصة بنا نزيهة".

وأضاف: "الإعلان عن السوبرليغ عملاً من الغطرسة التي لا تصدق، وهذا على الأرجح سبب عدم رغبتهم في التواصل مع الاتحاد الأوروبي، لكن هذا لم يؤثر أبداً على الطريقة التي تعاملنا بها معهم في المسابقات الخاصة بنا".

وواصل: "الأندية الداعمة للسوبرليغ الأوروبي إذا لعبوا تلك البطولة لن يتمكنوا من اللعب في مسابقاتنا، وهذا ليس احتكار، ولكن ذلك الطبيعي، تحدثوا مع الاتحاد الأوروبي مرة واحدة فقط، وجاءت هذه المرة من المحاكم حيث حاولوا تحدينا في كل مكان".

وأثنى ألكسندر تشيفرين على أداء النجم الفرنسي كريم بنزيما مع فريقه ريال مدريد هذا الموسم، حيث قال: "أدائه رائع، ويستحق الفوز بالكرة الذهبية هذا العام".

وتابع: "بنزيما هو أحد أكثر اللاعبين الذين لم يحظوا بالتقدير المطلوب، ولكنه الآن يجد طريقة دائماً للتسجيل، حتى لو كان الأمر يبدو مستحيلا".

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