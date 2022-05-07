أسطورة ليفربول: صلاح الأفضل في العالم

المصدر: البيان

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أثنى أسطورة نادي ليفربول إيان راش على الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف الريدز، مشيراً إلى أنه لم يفاجئ بحصد صلاح لجائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي موسم 2022/2021، المقدمة من رابطة الكُتاب الإنجليز.

وقال راش في تصريحات لموقع "ليفربول إيكو": "ما فعله صلاح خلال الأعوام الماضية أمر لا يُصدق، أصبح أفضل وأفضل".

وتابع: "لم أفاجئ بفوزه بجائزة الكُتاب الإنجليز لأنه يستحقها بالفعل، هو يريد التحسن طوال الوقت، يحافظ على لياقته البدنية بشكل لا يصدق، وأسلوبه خارج الملعب مذهل أيضاً".

وأكمل: "في العشر سنوات الأخيرة، الكل كان يتحدث عن رونالدو وميسي لكن صلاح يريد أن يكون الأفضل في العالم، ومن وجهة نظري هو أفضل لاعب في العالم هذا العام".

وواصل: "صلاح ليس مجرد هداف، هو يصنع الكثير أيضاً، ويعرف كيفية التصرف سواء معه الكرة أو لا".

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