مانشستر سيتي يخطط للتعاقد مع بوجبا في صفقة مجانية

المصدر: البيان

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أكدت تقارير إنجليزية، أن نادي مانشستر سيتي يخطط لضم بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي تعاقد بوجبا مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الجاري، ويحق له الانتقال إلى أي نادي جديد في الصيف مجانا دون حصول اليونايتد على أي عائد مادي جراء رحيله.

وبحسب صحيفة "Guardian" الإنجليزية، فإن مانشستر سيتي يسعى للحصول على توقيع بوجبا لمدة أربعة مواسم.

وانتهى موسم بوجبا مبكراً مع مانشستر يونايتد، بعدما أصُيب اللاعب الفرنسي في ربلة الساق خلال مواجهة فريقه مع ليفربول بالدوري الإنجليزي، أبريل الماضي.

يذكر أن هناك تقارير فرنسية أشارت من قبل إلى أن باريس سان جيرمان يسعى هو الآخر للتعاقد مع بوجبا خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

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