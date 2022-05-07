رقم قياسي جديد ينتظر محمد صلاح في مواجهة توتنهام

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يسعى الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، لتحقيق رقماً مميزاً خلال مواجهة الريدز أمام توتنهام.

ويلتقي ليفربول مع توتنهام مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 36 من عمر الدوري الإنجليزي.

ويحتل صلاح المركز 20 في قائمة الهدافين التاريخيين بالدوري الإنجليزي برصيد 119 هدفاً، خلف نجم ليفربول السابق ستيفن جيرارد الذي يتواجد بالمركز 19 برصيد 120 هدفاً، وذلك حسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.

وفي حال نجاح صلاح في تسجيل هدف أمام توتنهام، سيعادل الدولي المصري رقم جيرارد وحال تسجيله هدفين سيتجاوز أسطورة ليفربول ويحل مكانه.

ويتصدر صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 22 هدفاً، بخلاف صناعته 13 هدفاً آخر، خلال 32 مباراة خاضها مع ليفربول هذا الموسم بمسابقة الدوري الإنجليزي.

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